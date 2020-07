China adverte os EUA a pensarem 'cuidadosamente' sobre para onde estão levando as relações bilaterais

247 - "A posição da China sobre as relações com os Estados Unidos é clara e consistente", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, em seu contato diário com a imprensa em Pequim nesta quinta-feira (23). "A respeito de qual rumo esse relacionamento está tomando, é uma questão para os EUA pensarem com cuidado".

Os comentários do porta-voz chinês foram feitos depois que o editor-chefe do Global Times, Hu Xijin, disse que Pequim provavelmente responderia ao fechamento de sua missão em Houston com movimentos que acarretam mais perdas aos EUA.

Wang não detalhou os planos de retaliação da China, repetindo apenas que Pequim vai "tomar medidas resolutas e justificadas para garantir nossos direitos e interesses legítimos", destaca o Bloomberg.



