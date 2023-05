China adverte que apoio militar dos EUA a Taiwan transforma ilha em 'barril de pólvora'

A Chancelaria chinesa diz que as vendas de armas para a ilha "violam seriamente" os acordos estabelecidos com os EUA edit

Sputnik - O apoio militar dos EUA a Taiwan está transformando a ilha em um "barril de pólvora" e aumenta o risco de desencadear um conflito regional, disse a China, instando Washington a cessar suas vendas de armas a Taipé e alertando sobre "consequências" para países que interferem em seus assuntos internos.

Questionada sobre o Fórum da Indústria de Defesa Taiwan-EUA realizado em Taipé no início desta semana, que reuniu vários vendedores de armas dos EUA e locais, a porta-voz da chancelaria chinesa Mao Ning disse que as vendas contínuas de armas para a ilha "violam seriamente" os acordos anteriores estabelecidos com os EUA.

"Ultimamente, as autoridades dos EUA e de Taiwan têm intensificado o conluio militar. Uma delegação de 25 [empresas] comerciantes de armas invadiu a ilha e realizou com as autoridades [taiwanesas] o 'fórum de defesa'", disse a porta-voz , acrescentando que a reunião foi apenas "mais uma prova de que os EUA estão transformando Taiwan em um 'barril de pólvora', o que só significa problemas para nossos compatriotas de Taiwan."

No evento, as autoridades taiwanesas disseram que buscariam ajuda de Washington para desenvolver uma nova geração de jatos de caça, na esperança de receber assistência na concepção de um avião do início ao fim.

Desde o ano passado, Taipé vem reclamando de atrasos nas entregas de armas norte-americanas, como mísseis antiaéreos Stinger, já que os fabricantes direcionaram os suprimentos para a Ucrânia. A questão tem preocupado alguns legisladores dos EUA.

