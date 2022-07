China adverte que visita de Nancy Pelosi a Taiwan violará princípio de 'Uma Só China'

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, planeja visitar Taiwan em agosto, segundo notícia do Financial Times. Diante da informação, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, afirmou nesta terça-feira (19) que o governo chinês se opõe firmemente a qualquer forma de contato oficial entre os EUA e Taiwan.

Segundo Zhao Lijian, se Nancy Pelosi visitar a região, violará seriamente o princípio de "Uma Só China" e os três comunicados conjuntos China-EUA, prejudicando a soberania e a integridade territorial chinesas e a base política das relações bilaterais, além de enviar um grave sinal errado para as forças separatistas da "independência de Taiwan".

A China exige que os EUA interrompam os contatos oficiais com Taiwan, parem de criar tensões na área do Estreito de Taiwan e tomem medidas concretas para cumprir o seu compromisso de não apoiar a "independência de Taiwan". Se os Estados Unidos insistirem em seguir seu próprio caminho, o governo chinês tomará medidas para salvaguardar firmemente a soberania nacional e sua integridade territorial, advertiu o porta-voz.

