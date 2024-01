Apoie o 247

Global Times - Em resposta à nova rodada de vendas de armas dos EUA para a região de Taiwan da China e às várias sanções impostas a empresas e indivíduos chineses sob vários pretextos, Pequim introduziu contramedidas. O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou no domingo que a China decidiu impor sanções a cinco empresas de defesa dos EUA. As contramedidas consistem em congelar os bens dessas empresas na China, incluindo seus bens móveis e imóveis, e proibir organizações e indivíduos na China de realizar transações e cooperação com elas. Isso significa que um mercado de classe mundial está fechando suas portas para eles. Além de sofrer perdas diretas, eles ficaram com uma mancha permanente em seus registros na China. Perder a oportunidade de cooperar e se desenvolver no futuro com o mercado continental não é algo trivial para qualquer empresa.

As vendas de armas para Taiwan são uma das formas mais diretas, condenáveis e perigosas dos EUA intervirem na questão de Taiwan, e são uma manifestação concentrada da violação do princípio de "uma China" e das três comunicações conjuntas entre China e EUA. Nos últimos 45 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre China e EUA, os EUA periodicamente realizaram rodadas de vendas de armas para Taiwan, totalizando mais de 100 rodadas até o momento. Essas vendas tornaram-se uma "doença grave" que atinge irregularmente e prejudica seriamente a saúde e estabilidade das relações China-EUA. Nos últimos anos, a incidência dessa doença causada pelos EUA aumentou significativamente, e os sintomas pioraram. As armas vendidas para Taiwan não apenas estão expandindo em escala, mas também constantemente ultrapassando as limitações de desempenho e se tornando mais agressivas. O ritmo da estratégia dos EUA de "armar Taiwan" por meio de vendas de armas está claramente acelerando, representando uma grande ameaça para a paz e estabilidade do Estreito de Taiwan.

A venda mais recente de armas pelos EUA para Taiwan foi anunciada em dezembro e é uma venda de $300 milhões em equipamentos para ajudar a manter os sistemas de informação tática de Taiwan. Um mês antes dessa venda de armas, os chefes de estado da China e dos EUA haviam acabado de se encontrar em San Francisco, em novembro. Durante a reunião, a China pediu ao lado dos EUA que refletisse sua declaração de que não apoia a 'independência de Taiwan' em ações específicas e parasse de armar Taiwan. Os EUA, por sua vez, reafirmaram a política de "uma China" de longa data do governo dos EUA e afirmaram que os EUA não apoiam a "independência de Taiwan". Apenas um mês depois, com a promessa feita na cúpula ainda ecoando em nossos ouvidos, os EUA aprovaram uma nova rodada de vendas de armas para a região de Taiwan da China. Isso não apenas reflete sua incapacidade de cumprir suas palavras, mas também revela sua face habitual de interferir nos assuntos internos de outros países e minar a paz regional.

Pequim se opõe fortemente às vendas de armas dos EUA para Taiwan. É preciso enfatizar que essa oposição não permanecerá apenas em palavras. As capacidades da China para tomar contramedidas substantivas estão continuamente se fortalecendo, as medidas estão constantemente melhorando, e as contramedidas estão se tornando mais rápidas, precisas e poderosas. Em comparação com as empresas de mísseis e defesa Lockheed Martin e Raytheon anteriormente sancionadas, as cinco empresas de base militar sancionadas desta vez não são muito conhecidas, mas também foram alvo de sanções, refletindo a precisão das contramedidas da China. Fazer com que todas as entidades que prejudicam os interesses nacionais da China paguem o preço tornou-se parte integrante da dissuasão nacional da China. A China continuará a desenvolver suas capacidades e meios para infligir dor a eles.

A razão pela qual os EUA não estão dispostos a desistir das vendas de armas para Taiwan é porque não querem abrir mão de seus meios de interferência no Estreito de Taiwan. Os EUA fortalecem as vendas de armas para Taiwan em uma tentativa unilateral de reduzir a lacuna de poder militar entre os dois lados do estreito e até mesmo estabelecer um suposto equilíbrio. No entanto, isso é um pensamento ilusório. A esmagadora vantagem militar do continente sobre Taiwan é irreversível. Se a ilha de Taiwan realmente se transformar em um "ouriço", isso inevitavelmente colocará o povo na ilha em perigo e diminuirá a esperança de reunificação pacífica. O ritmo de alcançar a reunificação está destinado a acelerar. A reunificação final dos dois lados do estreito é uma tendência irresistível, e qualquer tentativa de obstruí-la não terá sucesso.

As autoridades de Taiwan gastam uma quantia significativa a cada ano na compra de armas dos EUA, o que dá apenas uma falsa sensação de conforto e encorajamento às forças de "independência de Taiwan". Esse dinheiro poderia ter sido usado para melhorar a qualidade de vida dos residentes de Taiwan. Um caractere chinês significando "escassez" ganhou o prêmio de caractere do ano de 2023 em Taiwan, seguido pelos caracteres "ovo" e "fraude" em segundo e terceiro lugares. Taiwan carece de água, eletricidade, mão de obra, terra, talento, medicamentos e ovos... mas não de armas e fraudadores. O que a ilha de Taiwan realmente precisa não é fornecido pelos EUA, enquanto o que ela não precisa está sendo oferecido.

Se opor à "independência de Taiwan" é um compromisso solene feito pelos EUA para a China, mas vender armas para Taiwan envia o sinal errado às forças de "independência de Taiwan", fornecendo apoio e encorajamento a elas. Enquanto os EUA continuarem vendendo armas para Taiwan, o desejo de "independência de Taiwan" persistirá. Isso se tornou uma transação obscura entre o "vender Taiwan" do Partido Progressista Democrático e as ações dos EUA de "prejudicar Taiwan" e "destruir Taiwan".

