China alerta os EUA: tratamos lobos com espingardas

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Sobre as palavras do presidente norte-americano, Joe Biden, em relação a Taiwan, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou nesta terça-feira (24), em coletiva à imprensa, que há uma famosa canção chinesa que diz: “Quando os amigos vierem, ofereceremos bons vinhos e, quando os lobos vierem, trataremos com espingardas”.

Wenbin acusou Washington de violar as promessas feitas sobre a questão taiwanesa, o que causará grandes danos para as relações bilaterais entre os dois países. O porta-voz salientou ainda que nenhuma força do mundo, incluindo a dos Estados Unidos, pode impedir a reunificação da nação chinesa e que a tentativa da independência de Taiwan é destinada ao fracasso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE