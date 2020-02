China anuncia número menor de mortos por coronavírus após rever dados

247 - A China informou que constatou "estatísticas duplicadas" na província de Hubei, epicentro da epidemia.

As autoridades sanitárias também removeram 1.043 casos de pacientes contaminados dos balanços de Hubei, após uma "verificação".

Com as 116 mortes verificadas em Hubei e outras cinco no resto da China nas últimas 24 horas, o número total de mortes no país é de 1.380, disseram as autoridades, informa a AFP.