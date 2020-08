China anuncia que expulsou um navio de guerra dos EUA de águas próximas ao Mar do Sul

O Exército chinês expulsou nesta quinta-feira o contratorpedeiro USS Mustin pertencente à Marinha dos Estados Unidos de suas águas territoriais perto das ilhas Paracelso no Mar do Sul da China edit

247 - O coronel chinês Li Huamin, porta-voz do Comando militar do país asiático, informou que as forças armadas de seu país expulsaram o contratorpedeiro dos EUA USS Mustin de suas águas territoriais no Mar do Sul da China.

"Instamos os Estados Unidos a interromper essas ações provocativas, administrar estritamente as operações militares aéreas e marítimas e restringir suas tropas de linha de frente para evitar acidentes", disse o porta-voz chinês.

De acordo com Li, o contratorpedeiro dos EUA chegou à área na quinta-feira, após o que os militares chineses monitoraram, verificaram e alertaram para que ele partisse.

O porta-voz reiterou que "os Estados Unidos causaram repetidamente problemas" no referido mar e "afirmaram sua hegemonia da navegação em nome da 'liberdade de navegação'", diz um comunicado do Exército, acrescentando que essas ações "minam a soberania e os interesses de segurança da China ".

Ele também enfatizou que Pequim tem "soberania indiscutível sobre as ilhas do Mar do Sul da China e águas adjacentes".

Anteriormente, em 27 de agosto, a Marinha dos Estados Unidos comunicou por meio de sua conta no Twitter que o USS Mustin "realiza operações de rotina em águas próximas às Ilhas Paracelso".

Território disputado

As Ilhas Paracelso ficam 230 quilômetros ao sul da China continental, que controla o arquipélago desde 1974. No entanto, Vietnã, Filipinas, Brunei e Malásia também reivindicam seus direitos sobre esse território, que pode abrigar valiosos depósitos de petróleo e gás.

Pequim constrói ilhas artificiais e implanta infraestrutura militar nos arquipélagos Spratly e Paracelsus para consolidar seu domínio na área, apesar dos protestos de seus vizinhos e dos Estados Unidos, que temem sua crescente influência na região

Em 3 de julho, o gigante asiático insistiu que as ilhas Paracelso são "território chinês indiscutível", ao mesmo tempo que sugeriu que a atividade de Washington é "o motivo fundamental que afeta a estabilidade" no Mar do Sul da China, informa a RT.

