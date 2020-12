China anuncia que vai aumentar cooperação por desenvolvimento de todos os países

247 - O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou na quarta-feira (16) que a China proporcionará mais oportunidades de cooperação mutuamente benéfica para todos os países e contribuirá mais para a estabilidade e a prosperidade do mundo pós-pandêmico.

A constante entrada de investimento estrangeiro direto (IED) na China demonstra a confiança do mundo nas perspectivas econômicas do país e o resultado dos esforços chineses para forjar um novo paradigma de desenvolvimento e expandir a abertura, disse o porta-voz da chancelaria, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa ao comentar as recentes observações dos meios de comunicação e instituições estrangeiras sobre o papel facilitador da China na recuperação econômica global, conforme indicado pelo crescimento do IED efetivamente utilizado pela China por oito meses consecutivos.

Wang comentou que ao longo do ano, a China não apenas abriu um amplo espaço para seu desenvolvimento econômico, mas também injetou um forte impulso na recuperação econômica mundial, citando a implementação da Lei de Investimento Estrangeiro e dos regulamentos relacionados pela China, o encurtamento das listas negativas aplicadas às zonas-piloto de livre comércio e a divulgação de um plano diretor para o porto de livre comércio de Hainan.

A China se tornou o maior parceiro comercial da Associação das Nações do Sudeste Asiático, da União Europeia e dos Estados Unidos, de acordo com Wang, informa o Diário do Povo.

Nos primeiros três trimestres do ano, houve um aumento de 29,7% do investimento direto chinês nos setores não financeiros nos países do Cinturão e Rota, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico previu que a China deverá ser responsável por mais de um terço do crescimento econômico global em 2021, disse o porta-voz.

"À medida que a China abrir mais amplamente suas portas para o mundo, criará mais oportunidades de cooperação mutuamente benéfica para todos os países e contribuirá mais para a estabilidade e prosperidade do mundo pós-pandêmico", afirmou Wang.

