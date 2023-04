China anuncia sanções contra elemento recalcitrante da “independência de Taiwan”

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Departamento do Trabalho de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) anunciou na última sexta-feira (7) sanções contra Bi-khim Hsiao, elemento recalcitrante da “independência de Taiwan”.

Segundo o porta-voz, ela tem tramado a “independência de Taiwan” se apoiando nos Estados Unidos e tem provocado de forma intencional a oposição entre os dois lados do Estreito de Taiwan, danificando deliberadamente a paz e a estabilidade através do Estreito.

Bi-khim Hsiao e seus familiares serão proibidos de entrar na parte continental da China e nas Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau. Além disso, os patronos do movimento separatista e empresas envolvidas serão banidos de cooperar com organizações e indivíduos da parte continental da China. O porta-voz anunciou ainda que a parte continental recorrerá a todas medidas necessárias para exigir, com base nas leis, a responsabilidade de Bi-khim Hsiao por toda sua vida.

