China aplaude nomeação dos quatro diretores adjuntos da OMC

Rádio China Internacional - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, anunciou no dia 4 os nomes dos quatro vices da entidade: Zhang Xiangchen da China, Angela Ellard dos EUA, Jean-Marie Paugam da França, e Anabel Gonzalez da Costa Rica. A China apoiou

O porta-voz do Ministério do Comércio da China apresentou nesta quarta-feira (5) uma avaliação positiva e aplaudiu, dizendo que o ato da OMC favorece a gestão do secretariado da OMC e os trabalhos da entidade.

O porta-voz acrescentou que o Sr. Zhang Xiangchen foi nomeado diretor adjunto da OMC, ato que não só representa um reconhecimento de sua capacidade, como também uma avaliação positiva da OMC sobre o papel positivo e construtivo da China ao longo dos anos desde sua adesão.

Sendo um grande país de comércio em desenvolvimento, a China defende firmemente o sistema multilateral do comércio, cujo núcleo é a OMC, e apoia a entidade para desempenhar um papel ainda maior na governança global, finalizou o porta-voz.

