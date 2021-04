China apoia reunião especial de líderes asiáticos para mediar situação em Mianmar

247 - A China disse na quinta-feira (1), que apoia firmemente a promoção das conversações de paz sobre Mianmar segundo as gestões da ASEAN, e apoia a realização de uma reunião especial de líderes desse bloco para mediar a situação nesse país o mais cedo possível.

O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, fez a declaração ao reunir-se com a imprensa junto com seu homólogo malasiano, Hishammuddin Hussein, na cidade de Nanping, na Província de Fujian, informa a edição on line do Diário do Povo.

Wang disse esperar que as partes relevantes de Mianmar devem buscar os interesses de longo prazo do país e da nação, iniciar o diálogo e consultas o mais cedo possível, superar as divergências sob a constituição e o quadro jurídico, e avançar constantemente no processo de transformação democrática arduamente conquistada.

Pedindo que todas as partes relevantes mantenham a contenção, a China e a Malásia concordaram que a comunidade internacional deve defender a norma básica de não interferência nos assuntos internos, e criar um bom ambiente para a reconciliação política doméstica em Mianmar.

