China aponta os EUA como 'maior fonte de ameaça nuclear do mundo'

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês exortou os EUA a tomar medidas práticas para reduzir os riscos nucleares e manter a paz e a segurança global e regional

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores da China instou os EUA a assumir uma posição mais responsável do ponto de vista nuclear, para reduzir os riscos contra a paz e a segurança globais.

A China considera os EUA a principal fonte de "ameaça nuclear" no mundo, disse nesta sexta-feira (3) Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Ela exortou os EUA a tomar medidas práticas para reduzir os riscos nucleares e manter a paz e a segurança global e regional.

"Os EUA são a maior fonte de ameaça nuclear do mundo. Os EUA promovem repetidamente a teoria sobre a ameaça nuclear da China, buscando um pretexto para expandir seu arsenal nuclear e manter sua hegemonia militar", disse a porta-voz chinesa em um briefing.

A China, sublinhou ela, sempre assumiu uma postura prudente e responsável em sua política nuclear, aderiu firmemente a uma estratégia nuclear defensiva, a uma política de não uso inicial, e manteve suas forças nucleares no nível mínimo necessário para garantir a segurança nacional.

Anteriormente, Elizabeth Sherwood-Randall, assessora de Segurança Nacional dos EUA para o presidente do país, anunciou que Washington deveria apoiar os contatos com a China para minimizar as ameaças nucleares em meio aos crescentes estoques nucleares de Pequim.

