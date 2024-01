China aponta "sinal gravemente equivocado" dos EUA na questão de Taiwan

Apoie o 247

247 – A China acusou os Estados Unidos de enviar "um sinal gravemente equivocado" ao parabenizar o presidente eleito de Taiwan, William Lai, após a eleição de sábado. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, transmitiu seus cumprimentos a Lai, enfatizando a parceria entre Taipei e Washington fundamentada em valores democráticos. Em resposta, Pequim rotulou a mensagem como uma violação do compromisso de Washington em manter apenas laços não oficiais com Taiwan. Lai, que prometeu proteger Taiwan de uma China cada vez mais assertiva, recebeu mensagens de parabéns de todo o mundo. A China, que vê Taiwan como seu território, desafia veementemente qualquer apoio à independência da ilha, de acordo com reportagem da BBC .

A mensagem de parabéns de Blinken gerou críticas intensas de Pequim, que considera qualquer endosso a Taiwan como apoio a separatistas que buscam estabelecer a ilha como uma nação soberana independente. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, a ação de Blinken violou a promessa dos EUA de manter "apenas relações culturais, comerciais e outras não oficiais" com Taiwan. O ministério enfatizou que a questão de Taiwan é uma "linha vermelha" nas relações China-EUA, levando ao registro de uma reclamação diplomática formal contra os Estados Unidos.

O incidente ocorre após a visita de uma delegação não oficial dos EUA a Taiwan logo após a eleição de Lai. Enviada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, a delegação incluiu um ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA e um ex-vice-secretário de Estado. Enquanto outros países ocidentais, incluindo o Reino Unido, França e Alemanha, parabenizaram o novo líder, o governo comunista da China expressou forte desaprovação do Partido Progressista Democrático (DPP) de Lai, que governa Taiwan há oito anos. A postura pró-soberania do DPP é um ponto de atrito para Pequim, que vê qualquer apoio ao partido como endosso às aspirações separatistas em Taiwan.

