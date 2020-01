China aposta em melhor desenvolvimento em 2020, diz Xi Jinping

247 - Durante encontro de Estado com o presidente de Kiribati, Taneti Mamau, no Grande Palácio do Povo em Pequim, o presidente chinês expressou a confiança no desenvolvimento da China em 2020..

O líder chinês destacou que o ano novo começou com uma mescla de boas e más notícias, e que os fatores instáveis e incertos estão aumentando.

"A visita do senhor presidente à China acontece quandoPequim recebe a primeira neve do ano novo. Como diz o refrão chinês, 'uma nevada oportuna promete uma colheita frutífera', e a China tem a confiança de que seu desenvolvimento será ainda melhor em 2020", disse Xi.