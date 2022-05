China apresenta Iniciativa de Desenvolvimento Global no Conselho de Direitos Humanos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Conselho de Direitos Humanos, sediado em Genebra, realiza entre os dias 16 e 20 a 23ª Reunião do Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre o Direito ao Desenvolvimento. Em seu discurso, o representante chinês enfatizou a importância do desenvolvimento para promover os direitos humanos e chamou atenção da comunidade internacional para a questão e implementação da Iniciativa chinesa de Desenvolvimento Global.

O diplomata chinês apontou que a pandemia de Covid-19 vem causando um enorme impacto no desenvolvimento econômico e social do mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento, agravando a desigualdade. Neste processo de recuperação, as pessoas compartilham as mesmas preocupações com os desafios de desenvolvimento e esperam a implementação da Agenda 2030 da ONU.

“O desenvolvimento é um ponto-chave para resolver outros problemas,” ressaltou o oficial chinês. Ele salientou que a Iniciativa chinesa de Desenvolvimento Global visa despertar a atenção na questão do desenvolvimento, promover o fortalecimento das parcerias globais e impulsionar as cooperações internacionais nesse aspecto, de modo a injetar nova dinâmica à Agenda 2030 e alcançar um desenvolvimento global mais forte, verde e saudável.

O representante da China disse que todos os países devem utilizar plenamente a contribuição do desenvolvimento para o gozo dos direitos humanos, persistir no conceito de desenvolvimento centrado no povo, promover o desenvolvimento pelo povo, apoiar-se no povo para alcançar o desenvolvimento e fazer com que os frutos sejam compartilhados pelo povo. Ele apelou para que os países promovam um desenvolvimento inclusivo e se esforcem para enfrentar o desenvolvimento desequilibrado e inadequado entre e nos países.

O diplomata destacou ainda o multilateralismo e o apoio ao papel das Nações Unidas na coordenação da implementação da Agenda 2030. “Os países desenvolvidos devem fornecer apoio e assistência mais fortes e mais direcionados aos países em desenvolvimento”, reforçou o representante chinês em Genebra.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Diego Goulart

