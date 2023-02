China apresenta proposta viável por um mundo mais seguro, comenta mídia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A China publicou nesta terça-feira (21) oficialmente o Documento Conceitual da Proposta de Segurança Global, no qual apresenta as ideias e os princípios essenciais da iniciativa, assim como define as cooperações prioritárias e o mecanismo da plataforma.

No documento, o país apontou 20 importantes áreas de cooperação para melhorar a aplicação da Proposta de Segurança Global, lançada pelo presidente chinês, Xi Jinping, em abril de 2022. A iniciativa acena para um novo caminho para a paz mundial, baseado no não alinhamento e confronto e no ganha-ganha. Até o momento, a proposta já conseguiu o apoio de mais de 80 países e organizações internacionais.

A publicação desta terça-feira mostra a responsabilidade e o dever da China na defesa da paz mundial, além da determinação firme de salvaguardar a segurança global. O país realizará atividades de alto nível sobre a iniciativa em um momento apropriado para discutir planos de segurança com todas as partes.

Uma paz duradoura no mundo é o desejo comum de todos. No entanto, nos últimos anos, a comunidade internacional sente que o mundo está cada vez mais instável. A pandemia, a guerra na Ucrânia, a crise energética, entre outros desafios comuns, estão atrapalhando toda a humanidade.

Para resolver tais problemas, a proposta chinesa ressalta um conceito de segurança comum, integral, cooperativo e sustentável e a importância de respeitar os princípios da Carta da ONU e resolver as divergências por meio de negociações e diálogos.

Citando como exemplo sua resposta à crise na Ucrânia, a China lembra que sempre respeitou a objetividade e a imparcialidade na busca da paz e de conversações. O governo chinês deixou claro que trabalhará com a comunidade internacional para promover o diálogo e a consulta para atender às preocupações de todas as partes e buscar a segurança comum.

Em contraste, o líder dos Estados Unidos fez recentemente uma visita inesperada à Ucrânia e anunciou que fornecerá assistência adicional no valor de US$ 500 milhões, continuando a aumentar o déficit mundial de segurança.

A sociedade humana não deve retornar ao velho caminho de confrontos e divisão e não deve cair na armadilha dos jogos de soma zero e de guerras e conflitos. Todos os países devem assumir a responsabilidade de fazer do mundo um lugar mais seguro. A China espera que todas as partes participem da iniciativa de segurança global, para levar mais paz e tranquilidade ao mundo.

