China apresenta propostas alternativas para a modernização

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, participou no dia 15 da Reunião de Alto Nível para o Diálogo entre o PCCh e Partidos Políticos do Mundo realizada em Beijing.

Na ocasião, o líder chinês não só esclareceu o entendimento do PCCh sobre a sondagem do caminho de modernização, respondendo a uma série de questões sobre a modernização , como também lançou a Iniciativa da Civilização Global, apresentando propostas chinesas para o processo de modernização mundial e o progresso da civilização humana.

Sobre a modernização, Xi Jinping apontou cinco sugestões. Persistir no conceito “o povo acima de todos” para destacar a natureza do povo da modernização, aplicar o princípio de independência e autonomia para buscar a diversidade da modernização, reforçar a consciência de inovação para manter a sustentabilidade da modernização, promover o espírito de estar disposto a ajudar os outros a aumentar o benefício comum da modernização, e trabalhar duro para garantir a firmeza da liderança da modernização.

Segundo o presidente chinês, a modernização não é um elemento exclusivo de um país, nem uma opção única. Por isso, todas as nações têm o direito de buscar a modernização com base no respeito às regras e de acordo com suas próprias realidades.

No 20º Congresso do PCCh realizado em outubro do ano passado, Xi Jinping afirmou que a modernização chinesa deve oferecer novas oportunidades de desenvolvimento para o mundo, injetar novas forças motrizes para a modernização de toda a humanidade, bem como fazer novas contribuições para a inovação teórica e prática da modernização da humanidade.

As civilizações desempenham um importante papel para impulsionar a modernização. Portanto, Xi Jinping lançou na ocasião pela primeira vez a Iniciativa da Civilização Global. Esta é mais uma importante contribuição teórica da China para o mundo inteiro, além do conceito de Comunidade com um Futuro Compartilhado para a Humanidade, da Iniciativa do Desenvolvimento Global e da Iniciativa da Segurança Global.

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Progressista do Povo Trabalhador do Chipre, Stefanos Stefanou, disse que a Iniciativa da Civilização Global ajudará a promover os esforços conjuntos do mundo para enfrentar os desafios comuns, a redução de conflitos e confrontos, e a coexistência pacífica das pessoas por meio da igualdade, aprendizagem mútua, diálogo e inclusão.

Xi Jinping também propôs o estabelecimento de uma plataforma global para os diálogos e cooperação das civilizações.

