China assina cooperação com 145 países para a construção conjunta do "Cinturão e Rota"

Rádio Internacional da China - Até o momento, a China assinou mais de 200 documentos de cooperação para a construção conjunta do "Cinturão e Rota" com 145 países e 32 organizações internacionais, disse o porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Meng Wei, em uma coletiva de imprensa.

A China assinou recentemente documentos de cooperação para a construção conjunta da iniciativa “Cinturão e Rota” com países do continente africano, como a República Centro-Africana, Guiné-Bissau, Eritreia, Burkina Faso, São Tomé e Príncipe.

Na primeira reunião do mecanismo de coordenação para a cooperação entre a China e a União Africana sobre a construção do “Cinturão e Rota”, as duas partes trocaram opiniões sobre a cooperação em áreas como o combate à pandemia, alimentação, recursos energéticos, investimento em capacidade de produção, infraestrutura, padrões de qualidade e estatísticas. Foi assinado também o memorando de entendimento sobre o estabelecimento de um mecanismo de coordenação para a construção conjunta do "Cinturão e Rota".

Até o final de novembro, um total de 47.414 trens de carga China-Europa transportaram 13,43 milhões de suprimentos antiepidêmicos, num total de 103 mil toneladas.

