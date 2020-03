China associa superação da epidemia de coronavírus à luta contra a pobreza

O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou na sexta-feira a superação do impacto da doença do novo coronavírus (COVID-19) para garantir uma vitória completa na luta contra a pobreza edit

Xi enfatizou que tirar da pobreza todos os residentes rurais que vivem abaixo da atual linha da pobreza até 2020 é uma promessa solene feita pelo Comitê Central do Partido Comunista e do governo que deve ser cumprida no prazo previsto.

Ele pediu esforços incessantes no alívio da pobreza, dizendo que é uma batalha difícil à qual deve ser dada maior importância no impulso final.

Xi instou os comitês do Partido Comunista e governos das regiões e cidades da China a avançarem na luta contra a pobreza com maior determinação e intensidade. Pediu também a intensificação dos esforços para superar o impacto da COVID-19.

