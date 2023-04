China aumenta poder de sua moeda para pôr fim ao domínio do dólar

Apoie o 247

Sputnik - O jornal South China Morning Post relatou que Pequim está usando seus mercados benéficos para elevar o poder do yuan em acordos bilaterais, para "pôr fim" ao domínio do dólar americano no sistema monetário internacional.

O jornal ainda destaca o sucesso chinês na América Latina, destacando os acordos alcançados com o Brasil, além de investimentos e comércio, eliminando o uso do dólar em importantes mercados.

Na última quarta-feira (29), o Bocom BBM assinou um acordo para aderir ao Cips, durante missão de autoridades do Brasil na China. O Brasil será o primeiro país da América Latina a ter acesso ao sistema chinês, que opera de forma equivalente ao ocidental Swift, sistema que conecta milhares de instituições financeiras em todo o mundo.

O acordo permite que as operações comerciais entre os países dispensem a liquidação via câmbio de uso do dólar, fazendo diretamente de reais para yuan.

Na América do Sul, Chile e Argentina já detêm esse tipo de laço com o gigante asiático.

Com isso, a China segue seu caminho em direção à independência dos ativos em dólares, e consequentemente, impedir o uso da moeda americana como forma de coerção e chantagens.

Além disso, Pequim tem o objetivo de usar sua moeda para realizar acordos no mercado petrolífero no Oriente Médio.

Anteriormente, Marjorie Taylor Greene, congressista dos EUA, declarou que o conflito na Ucrânia resultará em consequências negativas à economia americana, já que além da crise no país, os americanos poderão ter sua hegemonia ameaçada no sistema monetário internacional.

