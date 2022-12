China baixa o nível de medidas contra Covid-19 de Classe A para B

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - Segundo um comunicado divulgado pela Comissão Nacional de Saúde da China na segunda-feira (26), o país mudou a administração das medidas contra Covid-19 de Classe A para B, a partir do dia 8 de janeiro de 2023.

Além disso, a autoridade renomeou o termo em chinês da Covid-19 de "pneumonia do novo coronavírus" para "infecção do novo coronavírus".

De acordo com o comunicado, serão abandonadas as medidas de quarentena para pessoas infectadas com o novo coronavírus e não será mais necessário identificar contatos próximos ou designar áreas de alto risco. Também não serão aplicadas medidas de controle de doenças infecciosas para viajantes estrangeiros e mercadorias importadas.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

