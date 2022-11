China cancela discurso em vídeo do líder da União Europeia na abertura de feira de comércio internacional em Xangai

Apoie o 247

ICL

Reuters - Autoridades chinesas por trás de uma grande feira comercial em Xangai retiraram um discurso de cerimônia de abertura do presidente do Conselho Europeu que deveria criticar a "guerra ilegal" da Rússia na Ucrânia e pedir a redução da dependência comercial da China, disseram diplomatas.

O vídeo pré-gravado por Charles Michel deveria ser um dos vários de líderes mundiais e chefes de organizações internacionais, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, na abertura da Feira de Importações e Exportações da China (CIIE, na sigla em inglês) na sexta-feira (4), disseram três diplomatas europeus à Reuters.

Os diplomatas, que não podem ser identificados devido à sensibilidade do assunto, disseram à Reuters que ficaram surpresos com a remoção do discurso.

"O presidente Michel foi convidado a discursar no 5º Fórum Hongqiao/CIIE em Xangai", disse à Reuters Barend Leyts, porta-voz de Michel. "Conforme solicitado pelas autoridades chinesas, de fato fornecemos uma mensagem pré-gravada que acabou não sendo mostrada. Abordamos isso pelos canais diplomáticos normais."

Ninguém do Ministério das Relações Exteriores da China ou dos co-organizadores da exposição, do Ministério do Comércio da China e do governo da cidade de Xangai, respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.

Outros dignitários que falaram na cerimônia depois de Xi incluíram o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e os presidentes da Indonésia, Sri Lanka e Bielorrússia, segundo o site oficial da exposição.

O discurso do presidente do Conselho Europeu foi definido para ser fortemente crítico da "guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia" e dizer que a Europa está aprendendo "lições importantes" com isso, de acordo com trechos do discurso fornecidos por diplomatas europeus.

A Europa tem sido excessivamente dependente da Rússia para combustíveis fósseis, levando a um desequilíbrio comercial, diria Michel.

"Na Europa, queremos equilíbrio em nossas relações comerciais... para evitar dependências excessivas", segundo os diplomatas familiarizados com o que ele iria dizer. "Isso também vale para nossas relações comerciais com a China."

Michel também deveria pedir que a China fizesse mais para acabar com o derramamento de sangue na Ucrânia.

A China sempre se recusou a criticar a agressão da Rússia.

"A China tem um papel em usar sua influência para parar a guerra brutal da Rússia... por meio de sua chamada parceria "sem limites" com a Rússia", diria Michel, referindo-se a um pacto anunciado por Xi e Putin em Pequim antes do início da guerra . "Você, China, pode ajudar a acabar com isso."

Espera-se que Xi e Michel participem e se encontrem na cúpula de chefes de estado do Grupo dos Vinte (G20) em Bali na próxima terça e quarta-feira.

O presidente do Conselho Europeu é uma das principais autoridades da União Europeia, cujo papel inclui a representação do bloco em cúpulas internacionais e cúpulas bilaterais com outros chefes de Estado.

Desde 2019, a UE considera oficialmente a China como parceira, concorrente econômica e rival sistêmica.

O serviço de política externa da UE disse em um documento no mês passado que Pequim agora deve ser vista principalmente como um concorrente que está promovendo "uma visão alternativa da ordem mundial".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.