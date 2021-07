China completa com êxito primeiro voo de aeronave suborbital reutilizável

O país asiático planeja desenvolver aeronaves que possam chegar a qualquer parte do planeta em apenas uma hora, voando a pelo menos cinco vezes a velocidade do som edit

Sputnik Brasil - A China planeja construir naves espaciais similares a aviões, mas que possam chegar a qualquer parte do planeta em apenas uma hora, voando a pelo menos cinco vezes a velocidade do som.

Na sexta-feira (16), o gigante asiático completou com sucesso o primeiro teste de voo de um veículo suborbital reutilizável, segundo a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC, na sigla em inglês), desenvolvedora da nave.

O veículo foi lançado a partir do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, no noroeste do país, e completou seu voo inaugural conforme programado após pousar "horizontalmente" e de maneira estável em um aeroporto da região da Mongólia Interior, comunicou.

"A primeira missão de voo foi um êxito total", afirmou a CASC sem fornecer detalhes sobre o veículo ou o voo.

De acordo com a corporação, a nave pode ser utilizada como uma "subetapa" na criação de um sistema de transporte espacial reutilizável, o que representa uma "integração avançada da tecnologia espacial e de aviação".

A CASC anunciou seus planos para construir um sistema de transporte espacial reutilizável em 2020. O projeto envolve a construção de uma série de naves espaciais que decolam e pousam como aviões tradicionais, porém podem chegar a qualquer parte do planeta em uma hora voando a pelo menos cinco vezes a velocidade do som a uma altitude suborbital.

Uma rede destes veículos seria mais barata de operar que os foguetes convencionais, já que são mais fáceis de manter e requerem um tempo de preparação mais curto. O programa tem como objetivo completar o desenvolvimento deste tipo de nave até 2045, segundo o jornal South China Morning Post.

