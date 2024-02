China comprou cargas de milho da Ucrânia na semana passada, dizem traders

Apoie o 247

(Reuters) - Importadores chineses compraram um volume substancial de milho para ração animal da Ucrânia na semana passada, disseram traders europeus na terça-feira.

O volume exato não estava claro. Alguns traders estimaram que pelo menos 240 mil toneladas métricas foram compradas em quatro remessas de 60 mil toneladas, mas o mercado fala que mais de dez cargas foram compradas, todas para carregamento em março/maio.

"O milho ucraniano está parecendo ser o mais barato do mundo, e os baixos preços oferecidos estão fazendo valer a pena o risco de embarques dos portos ucranianos e a interrupção do Mar Vermelho", disse um trader.

"Acredita-se que o carregamento foi reservado em navios chineses pelo Mar Vermelho."

Os preços pagos foram estimados entre 227 e 230 dólares por tonelada, incluindo custo e frete (c&f) para a China, disseram eles.

A China é tradicionalmente uma grande compradora de milho ucraniano, com compras contínuas nos últimos meses, apesar da interrupção do transporte causada pela saída da Rússia do acordo do corredor de transporte seguro apoiado pela ONU para as exportações de grãos ucranianos no ano passado.

"O milho ucraniano continua a ser oferecido em grandes volumes em fevereiro, com mais remessas sendo colocadas à venda usando o próprio canal de transporte da Ucrânia", disse outro trader.

