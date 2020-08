China condena tentativas dos EUA para difamar sistema político socialista

247 - A China criticou severamente as tentativas dos Estados Unidos para difamar seu sistema político.

Yang Jiechi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e diretor do Escritório da Comissão de Assuntos Exteriores do Comitê Central do PCC, fez as críticas em um artigo intitulado"Respeitar a História, Olhar para Futuro e Salvaguardar e Estabilizar Firmemente as Relações China-EUA", informa a Xinhua.

Assinalando que as relações China-EUA estão agora enfrentando um novo ambiente internacional e nacional, Yang disse que para salvaguardar e estabilizar os laços China-EUA sob este contexto, a atitude correta é respeitar a história, acompanhar os tempos, ter como base os êxitos anteriores, e não distorcer ou negar a história nem virar a roda da história.

"Os direitos legítimos do povo chinês a buscar o desenvolvimento nacional e uma vida melhor devem ser respeitados", disse Yang.

Na busca do caminho do socialismo com características chinesas, a China atingiu extraordinários êxitos e contribuiu significativamente para salvaguardar a paz e a estabilidade mundiais e para promover o desenvolvimento comum de todos os países, segundo Yang.

Quanto mais alguns políticos estadunidenses tentarem romper os fortes laços entre o Partido Comunista da China e o povo chinês, maior será a indignação que provocarão no povo, disse.

