China confirma exercício militar conjunto com Rússia em meio a tensões com EUA

Sputnik Brasil - O Exército de Libertação Popular (ELP) da China enviará suas tropas à Rússia, esperando que o evento "aprofunde a cooperação pragmática e amigável com os militares dos países participantes".

Com isso, o ELP chinês espera elevar o nível de coordenação estratégica entre as partes e a capacidade de lidar com diversas ameaças de segurança.

Os exercícios Vostok 2022 ocorrerão em 13 regiões do leste russo entre 30 de agosto e 5 de setembro, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.

Além da China, os exercícios contarão com forças de Belarus, Índia, Mongólia e Tajiquistão.

