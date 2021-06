China considera que negociações comerciais com EUA têm bom começo

A China considerou nesta quinta-feira (2) que as conversações com os EUA sobre comércio começaram bem edit

247 - Após três anos com sérias divergências, a China considera que a retomada das negociações comerciais com os EUA tiveram um bom começo.

Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio, disse em coletiva de imprensa que o vice-premiê Liu He conversou primeiramente com a representante comercial dos Estados Unidos Katherine Tai e depois com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, com base no respeito mútuo. Segundo ele, foram encontros construtivos e prevaleceu o profissionalismo, informa a Prensa Latina.

"Ambas as partes concordaram em deixar de lado as diferenças, destacaram a importância das relações econômico-comerciais entre Pequim e Washington e a possibilidade de cooperação em campos específicos", disse.

De acordo com Gao, as trocas de opiniões permitiram atender às preocupações de cada lado, a situação macroeconômica e as políticas internas.

