China contabiliza 422 milhões de viagens domésticas no feriado do Dia Nacional

Rádio Internacional da China (CRI) - As estimativas do centro de dados do Ministério da Cultura e Turismo da China indicam que, durante o feriado de sete dias do Dia Nacional deste ano, o país contabilizou 422 milhões de viagens domésticas, gerando uma receita de 287,21 bilhões de yuans.

Para atender às necessidades do público, foi fornecida uma variedade de produtos culturais e turísticos de qualidade. Para a maioria dos viajantes, as atrações próximas das regiões onde vivem ou periféricas foram a prioridade.

