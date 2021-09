China continua sendo estabilizador da recuperação econômica global

Segundo as estatísticas recém-publicadas pelas autoridades chinesas, a economia do país asiático continua sendo um importante estabilizador da economia global edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - As variantes da Covid-19 continuam abalando o mundo e atrapalhando a recuperação econômica global. Segundo as estatísticas recém-publicadas pelas autoridades chinesas, a economia do país asiático continua sendo um importante estabilizador da economia global.

Nos primeiros sete meses deste ano, a China usou um total de 672,19 bilhões de yuans de investimentos estrangeiros, aumentando 25,5% em comparação com o mesmo período do ano passado e 26,1% em relação à mesma época do ano de 2019. Ao mesmo tempo, também investiu mais no exterior.

Entre janeiro e julho deste ano, os investimentos chineses nos países envolvidos da iniciativa “Cinturão e Rota” atingiram US$ 11,29 bilhões, aumentando 9,9% comparado com o mesmo período do ano passado. Estas verbas ajudaram muito os blocos econômicos concernentes na busca da recuperação. Além disso, as exportações e importações da China aumentaram 24,5% e 24,4% nos primeiros sete meses do ano corrente, ambas foram as mais altas dos últimos dez anos.

PUBLICIDADE

O país teve também intercâmbios mais frequentes com seus principais parceiros econômicos. As exportações e importações da China para os EUA, Japão e União Europeia cresceram 22,6% neste período, e para os mercados emergentes, como a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), América Latina e África, a taxa de aumento chegou a 26,5%.

A China também aliviou muito a pressão da inflação mundial devido a seu grande mercado e políticas econômicas corretas. Por exemplo, uma reportagem do jornal norte-americano, The Wall Street Journal, indica que até maio deste ano, os preços das mercadorias chinesas exportadas para os EUA aumentaram apenas 2,7%, enquanto a inflação nos EUA aumentou 5%. A Goldman Sachs analisou que a China continua sendo um importante fator com a capacidade de estabilizar os preços das mercadorias no mundo.

PUBLICIDADE

Contudo, a economia ainda mantém seu desenvolvimento, o que favorece muito a economia mundial. A China insiste na cooperação, abertura e benefícios recíprocos em vez de buscar confrontos e concorrências desnecessárias.

PUBLICIDADE