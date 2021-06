China cria na província de Zhejiang modelo para prosperidade comum

Rádio Internacional da China - Uma diretriz do governo central, em conjunto com o Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e o Conselho de Estado, apresentou no dia 10 de junho várias medidas para orientar a província de Zhejiang no estabelecimento de um modelo para a promoção da prosperidade comum.

Até 2025, Zhejiang deve alcançar um progresso sólido na construção da zona modelo, com seu produto interno bruto (PIB) per capita atingindo o nível de economias moderadamente desenvolvidas, enquanto que, de modo geral, uma estrutura social com a maioria da população de renda média deve ser desenvolvida até lá, diz a diretriz.

A província deve ter maiores conquistas no desenvolvimento de alta qualidade e basicamente atingir a prosperidade comum até 2035, diz o texto, acrescentando que Zhejiang deve se esforçar para aumentar seu PIB per capita e a renda dos residentes urbanos e rurais para o padrão dos países desenvolvidos.

Em 2035, os sistemas e mecanismos de Zhejiang para a prosperidade comum também devem ser mais bem desenvolvidos, de acordo com a diretriz.

A diretriz enfatizou os esforços para melhorar a qualidade do desenvolvimento, reformar ainda mais a alocação de renda e reduzir a disparidade urbano-rural, exigindo um ambiente residencial mais habitável.

Segundo o secretário do Comitê Provincial do PCCh em Zhejiang, Yuan Jiajun, para realizar o objetivo, a província tomará 52 medidas concretas relacionadas ao desenvolvimento econômico de alta qualidade, à reforma do sistema de distribuição da renda, ao compartilhamento dos serviços públicos, ao desenvolvimento coordenado das áreas rural e urbana, assim como a promoção da cultura socialista, proteção do meio ambiente e governança social.

