China critica 'comentários não amigáveis dos EUA' em meio à luta contra o coronavírus

A China criticou na sexta-feira os "comentários não amigáveis dos Estados Unidos" em meio à luta que o país asiático realiza contra o surto do novo coronavirus e disse que o que a parte americana fez "certamente não é um gesto de boa vontade".

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, criticou a postura dos EUA depois de que algumas autoridades noprte-americanas fizeram comentários não amigáveis enquanto o país faz todo o possível por combater a epidemia.

O secretário de Comércio dos Estados Unidos disse que o vírus poderia ajudar a levar empregos de volta aos Estados Unidos. Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um aviso no que elevou ao nível de advertência mais alto as recomendações de viagem para a China, como as estabelecidas para o Iraque e o Afeganistão.

Neste momento, a população chinesa está fazendo de tudo para combater a epidemia, disse Hua, enfatizando que, atuando com abertura, transparência e um alto sentido de responsabilidade, o governo chinês mantém bem informada a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, proporcionando atualizações oportunas e compartilhando informação pertinente.

"Na adversidade se conhecem os amigos. Muitos países ofereceram apoio à China através de diferentes formas", disse. "Em contraste, as palavras e ações de certos funcionários americanos nem correspondem aos fatos nem são apropriadas", informa a Xinhua.