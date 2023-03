China critica mais sanções dos EUA a Cuba e outros países

Apoie o 247

247 - A China criticou nesta segunda-feira (20) os Estados Unidos por impor mais sanções a Cuba e outras nações, denunciando as falhas de Washington em respeitar a democracia, informa a Prensa-Latina.

O Ministério das Relações Exteriores deplorou em documento o aumento de medidas punitivas de caráter extraterritorial aplicadas pela Casa Branca sob o pretexto de defender os direitos humanos e a democracia.

“Nas últimas décadas, os Estados Unidos impuseram sanções unilaterais de longo prazo contra Cuba, Bielorrússia, Síria, Zimbábue e outros países, exerceram pressão máxima sobre a República Popular Democrática da Coreia, Irã e Venezuela e congelaram os US$ 130 milhões do Egito em ajuda militar", especifica o texto.

A chancelaria chinesa denunciou os danos ao desenvolvimento socioeconômico desses e de outros países punidos, enfatizando que, dessa forma, Washington procurou proteger seus próprios interesses sem se preocupar em violar os direitos humanos, a ordem ou as normas internacionais.

O texto do ministério chinês em quatro capítulos elenca uma série de fatos, números e opiniões de especialistas e organismos internacionais sobre as fissuras da democracia dos Estados Unidos dentro e fora de seu território durante o ano de 2022.

O documento referiu-se a fenômenos como a intensificação da polarização política devido às lutas entre os partidos do país, o aumento do poder de quem tem dinheiro e o fosso entre ricos e pobres.

O ministério chinês deplora que a "liberdade de expressão" defendida por Washington se concentre apenas nos padrões norte-americanos e restrinja qualquer pronunciamento considerado contrário aos seus interesses.

O artigo acusa a Casa Branca de causar o caos no mundo com a imposição de seu sistema, já que o usa como ponta de lança na agenda externa, para exacerbar divisões no mundo, criar confrontos em bloco e alimentar tensões em questões como Taiwan e Ucrânia.

Da mesma forma, a chancelaria chinesa critica a ameaça às relações internacionais e a continuidade da narrativa de "democracia versus autoritarismo" apenas para manter a hegemonia e avançar em seus planos geoestratégicos.

Este artigo antecede a segunda Cúpula para a Democracia que será liderada pelos Estados Unidos e agendada para os dias 29 a 30 deste mês. A primeira edição desse encontro ocorreu em dezembro de 2021 virtualmente “com o objetivo de estabelecer uma agenda de renovação democrática e enfrentar as maiores ameaças que as nações enfrentam”.

