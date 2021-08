China critica política hegemônica dos EUA no Afeganistão

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, criticou a política hegemônica do governo dos Estados Unidos (EUA) no Afeganistão nesta terça-feira (24).

"O que está acontecendo no Afeganistão revela claramente a definição americana de 'normas e ordem', que pode lançar arbitrariamente uma intervenção militar em um país sem assumir a responsabilidade pelo sofrimento da população do país em questão", disse Wenbin em entrevista coletiva.

O diplomata do gigante asiático criticou a posição da Casa Branca de invadir qualquer país em violação do Direito Internacional, “Washington pode decidir quando quer entrar e sair de uma nação sem consultar a comunidade internacional, nem mesmo os seus aliados”, questionou.

As críticas feitas pela diplomacia chinesa vieram em resposta às acusações feitas pela vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que acusou Pequim de "coerção" e "intimidação" por suas reivindicações sobre o disputado Mar do Sul da China.

