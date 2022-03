China culpa Otan por levar tensão Rússia-Ucrânia ao 'ponto de ruptura'

Chancelaria da China pede que os EUA evitem minar interesses da China em lidar com a questão da Ucrânia e os laços com a Rússia edit

Reuters - As medidas da Otan liderada pelos Estados Unidos levaram a tensão entre a Rússia e a Ucrânia a um "ponto de ruptura", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, nesta quarta-feira.

Em uma coletiva de imprensa diária, ele pediu aos Estados Unidos que levem a sério as preocupações da China e evitem minar seus direitos ou interesses em lidar com a questão da Ucrânia e os laços com a Rússia.

