China debate maneiras de aumentar taxa de natalidade

HONG KONG (Reuters) - Preocupados com o encolhimento da população da China, conselheiros políticos do governo apresentaram mais de 20 recomendações para aumentar as taxas de natalidade, embora especialistas digam que o melhor que podem fazer é retardar o declínio da população.

A China colocou-se em um buraco demográfico em grande parte por meio de sua política de filho único imposta entre 1980 e 2015. Autoridades aumentaram o limite para três em 2021, mas mesmo durante período em casa por conta da Covid, os casais relutam em ter filhos.

Os jovens citam os altos custos de creche e educação, baixa renda, uma fraca rede de segurança social e desigualdades de gênero como fatores desencorajadores.

As propostas para elevar a taxa de natalidade, feitas na reunião anual da Conferência Consultiva Política do Povo da China (CCPPC) neste mês, vão desde subsídios para famílias que criam seu primeiro filho, em vez de apenas o segundo e terceiro, até expandir a educação pública gratuita e melhorar acesso a tratamentos de fertilidade.

Especialistas interpretaram o grande número de propostas como um sinal positivo de que a China está tratando seu envelhecimento e declínio demográfico com urgência, depois que dados mostraram que a população encolheu pela primeira vez em seis décadas no ano passado.

"Você não pode mudar a tendência de declínio", afirmou Xiujian Peng, pesquisadora sênior do Centro de Estudos Políticos da Victoria University, na Austrália. "Mas sem qualquer política de incentivo à fertilidade, a fertilidade diminuirá ainda mais."

Uma moção do membro da CCPPC Jiang Shengnan de que os jovens trabalhem apenas oito horas por dia para que tenham tempo de "se apaixonar, casar e ter filhos", é fundamental para garantir que as mulheres não fiquem sobrecarregadas, disse Peng.

Dar incentivos para ter um primeiro filho pode encorajar os casais a terem pelo menos um filho, segundo ela. Muitas províncias atualmente subsidiam apenas o segundo e o terceiro filhos.

Para ajudar a aliviar a pressão sobre as famílias jovens, a Comissão Nacional de Saúde (NHC) emitiu um projeto de regras nesta quarta-feira que permitiria que indivíduos qualificados administrassem creches para no máximo cinco crianças de até três anos de idade.

A taxa de natalidade da China no ano passado caiu para 6,77 nascimentos por 1.000 pessoas, ante 7,52 nascimentos em 2021, a menor já registrada.

