China decide impor sanções a Nancy Pelosi

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Em resposta à provocação flagrante da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a China decidiu adotar sanções contra ela e seus familiares próximos, de acordo com as leis relevantes da República Popular da China, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do país nesta sexta-feira (5).

Segundo o Ministério, em desconsideração às graves preocupações e firme oposição da China, Nancy Pelosi insistiu em visitar Taiwan, o que constitui uma interferência grosseira nos assuntos internos chineses, prejudica gravemente a soberania e a integridade territorial do país, desrespeita seriamente o princípio de “uma só China” e ameaça severamente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mesmo dia, o Ministério anunciou contramedidas contra a visita de Pelosi a Taiwan, as quais incluem o cancelamento de conversa entre comandantes de teatros militares da China e dos EUA, das Conversas China-EUA sobre a Coordenação da Política de Defesa Nacional (DPCT, em inglês) e de reuniões do Acordo de Consulta de Segurança Militar Marítima China-EUA (MMCA, em inglês)., além da suspensão da cooperação China-EUA na repatriação de imigrantes ilegais, da cooperação China-EUA de assistência judiciária em matéria penal, da cooperação China-EUA no combate ao crime transnacionail, da cooperação antidrogas China-EUA e das negociações China-EUA sobre mudanças climáticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.