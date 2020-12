China decreta prisão de jornalista que mostrou hospitais lotados pela Covid-19 em Wuhan

Revista Fórum - A jornalista independente Zhang Zhan, de 37 anos, foi condenada a quatro anos de prisão por um tribunal chinês por “brigar e causar problemas” com a cobertura jornalística e divulgação de imagens de hospitais lotados e ruas vazias no ápice da pandemia do coronavírus em Wuhan, primeiro epicentro da doença no mundo.

Segundo informações da agência Reuters, Zhan foi a primeira pessoa a ter sido julgada nesta segunda-feira (28).

