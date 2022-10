China defende firmemente o valor comum para toda a humanidade, diz porta-voz

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, fez declarações nesta quarta-feira (26) em Pequim sobre a decisão do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China de incluir no Estatuto do PCCh a frase “promover os valores comuns de paz, desenvolvimento, igualdade, justiça, democracia e liberdade para toda a humanidade".

O porta-voz chinês disse que a decisão demonstra a atitude do Partido Comunista da China de enfrentar as grandes mudanças da época com base na missão chinesa de realizar a grande revitalização da nação, além do compromisso dos comunistas chineses de manter a paz e a estabilidade mundial.

Wang também enfatizou que a China defende firmemente o valor comum para toda a humanidade e acredita que ao estar no lado certo da história, todos os países podem viver em harmonia, realizar cooperações ganha-ganha e construir uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

