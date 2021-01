China defende multilateralismo verdadeiro, diz chanceler

247 - Os princípios do multilateralismo devem ser mantidos, o multilateralismo e é necessário resistir aos vários tipos de pseudo-multilateralismo, disse o chanceler chinês Wang Yi.

A declaração foi feita durante entrevista coletiva conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Retno Marsudi. Wang enfatizou que a comunidade internacional espera que o novo governo norte-americano retorne ao multilateralismo, algo que China aprecia, informa a Xinhua.

O conselheiro de Estado chinês disse que o multilateralismo genuíno significa adesão aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e às normas básicas que regem as relações internacionais, e também requer respeito pela soberania de todos os países, bem como pela igualdade de todos eles, sejam grandes ou pequenos.

Wang observou que a defesa do multilateralismo genuíno deve respeitar a diversidade do mundo, respeitar os direitos legítimos ao desenvolvimento e os caminhos de desenvolvimento independentes de todos os países e promover a democratização das relações internacionais.

A China é contra a política de grupo fechado em nome do multilateralismo, se opõe à imposição de regras feitas por um punhado de países à comunidade internacional e resiste à ideologização do multilateralismo para forjar alianças baseadas em valores visando países específicos, disse ele.

Wang enfatizou que a paz, a estabilidade e o desenvolvimento mundiais só poderiam ser mantidos com a defesa do multilateralismo genuíno. A promoção do pseudo-multilateralismo criará novas diferenças e desencadeará novos conflitos, e a comunidade internacional deve estar em alerta com isso, afirmou.

