China defende o abandono das negociações com os EUA e anuncia novos exercícios militares em torno de Taiwan

A China cancelou negociações formais com os EUA envolvendo comandos em nível de teatro de operações em protesto por visita de Pelosi a Taiwan edit

Reuters - Os militares da China anunciaram nesta segunda-feira (8) novos exercícios militares nos mares e no espaço aéreo ao redor de Taiwan, um dia após o término programado de seus maiores exercícios de todos os tempos para protestar contra a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei, na semana passada.

O Comando do Teatro Oriental de operações da China disse que realizará exercícios conjuntos com foco em operações anti-submarino e de assalto marítimo , confirmando os temores de alguns analistas de segurança e diplomatas de que Pequim continuará a manter pressão sobre as defesas de Taiwan.

A visita de Pelosi a Taiwan na semana passada enfureceu a China, que considera a ilha autogovernada como sua e respondeu com lançamentos de teste de mísseis balísticos sobre Taipé pela primeira vez, além de abandonar algumas linhas de diálogo com Washington.

O Ministério da Defesa da China manteve sua pressão diplomática sobre os Estados Unidos, defendendo o arquivamento de negociações entre militares em protesto contra a visita de Pelosi.

"A atual situação tensa no Estreito de Taiwan é inteiramente provocada e criada pelo lado dos EUA por iniciativa própria, e o lado dos EUA deve assumir total responsabilidade e sérias consequências por isso", disse o porta-voz do Ministério da Defesa Wu Qian.

A China cancelou negociações formais envolvendo comandos em nível de teatro de operações, coordenação de políticas de defesa e consultas marítimas militares na sexta-feira, quando Pelosi deixou a região.

Funcionários do Pentágono, do Departamento de Estado e da Casa Branca condenaram a medida, descrevendo-a como uma reação exagerada e irresponsável.

O corte da China de alguns de seus poucos links de comunicação com os militares dos EUA aumenta o risco de uma escalada acidental sobre Taiwan em um momento crítico, segundo analistas de segurança e diplomatas.

Uma autoridade dos EUA observou que as autoridades chinesas não responderam às ligações de altos funcionários do Pentágono em meio às tensões na semana passada, mas que não viram isso como um corte formal de laços com figuras importantes, como o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Questionado diretamente sobre esses relatórios, o porta-voz do Ministério da Defesa, Wu, disse que "as contramedidas relevantes da China são um alerta necessário às provocações dos Estados Unidos e de Taiwan e uma legítima defesa da soberania e segurança nacionais".

