China defende soberania síria e iraquiana após ataques aéreos dos EUA

247 - A China opõe-se às violações da soberania territorial da Síria e do Iraque por parte dos Estados Unidos, que atacaram o território destes dois países na semana passada, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin.

'A Síria e o Iraque são países soberanos, e a China se pronuncia contra qualquer ação que viole a Carta da ONU, a soberania territorial e a segurança de outros países', disse Wenbin a jornalistas, conforme citado pela agência Sputnik nesta segunda-feira (5).



Ele acrescentou que atualmente a situação no Oriente Médio é 'bastante difícil'. A China, continuou ele, 'apela às partes relevantes para que respeitem devidamente o direito internacional, mantenham a calma e a moderação, bem como evitem que as tensões regionais aumentem ainda mais ou mesmo saiam do controle'.



Na noite de 2 para 3 de fevereiro, os EUA lançaram ataques aéreos massivos no Iraque e na Síria. Os EUA disseram ter atingido 85 alvos que descreveram como ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana e forças associadas.

