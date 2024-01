China defende solução de dois Estados para o conflito Israel-Palestina e denuncia genocídio palestino em reunião da ONU

Apoie o 247

247 - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) realiza nesta quarta-feira (24) um debate aberto de alto nível sobre a situação no Oriente Médio, incluindo o genocídio promovido por Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza. Leia abaixo a íntegra do pronunciamento do Embaixador da China na ONU, Zhang Jun, no Debate Aberto do Conselho de Segurança da ONU .

“Senhor Presidente,

Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Ministra Stéphane Séjourné por vir a Nova York especificamente para presidir a reunião de hoje. Também quero agradecer ao Secretário-Geral António Guterres por sua exposição anterior. A China saúda a participação dos ministros estrangeiros da Palestina, países árabes e de outros países.

Mais de 100 dias se passaram desde o início do novo ciclo do conflito palestino-israelense. A comunidade internacional tem feito esforços incansáveis para alcançar um cessar-fogo, interromper a hostilidade, proteger civis, liberar reféns e evitar um desastre humanitário. O Conselho de Segurança adotou com sucesso as Resoluções 2712 e 2720.

No entanto, infelizmente, os combates em Gaza continuam sem cessar, com o número de vítimas civis aumentando a cada dia, o sofrimento do povo palestino persistindo e o risco de uma escalada adicional de tensões na região ainda existindo. Sem dúvida, a tragédia em Gaza viola a consciência da humanidade e os princípios do direito internacional. Não há justificativa para isso. E absolutamente não deve continuar. A reunião de hoje do Conselho deve enviar uma mensagem de unidade e clareza.

Na verdade, há muito consenso esmagador na comunidade internacional sobre um cessar imediato das hostilidades. É lamentável que, devido ao uso repetido de veto por parte de um país individual, as resoluções relevantes do Conselho de Segurança não puderam ser adotadas. A história do conflito palestino-israelense, que se estende por mais de sete décadas, indicou há muito o caminho fundamental para a paz. O que falta é vontade política e determinação.

Neste momento, a comunidade internacional, especialmente as Nações Unidas e o Conselho de Segurança, precisam demonstrar a vontade mais forte, tomar as iniciativas mais vigorosas e ações mais eficazes com o maior senso de urgência e tomar medidas práticas para deter as chamas da guerra e restaurar a paz.

Um cessar-fogo imediato deve ser considerado a mais alta prioridade. Uma guerra prolongada só causará mais mortes e tornará a perspectiva de paz ainda mais distante, em vez de trazer um maior senso de segurança para qualquer das partes. Um cessar-fogo imediato não é apenas uma restrição a uma parte específica. Em vez disso, é um requisito para todas as partes. É o pré-requisito básico para salvar vidas, resgatar reféns, expandir a assistência humanitária e realizar a paz. Israel deve reverter imediatamente seu curso e interromper seus ataques militares indiscriminados e a destruição de Gaza.

Todos os países da comunidade internacional devem fazer esforços diplomáticos para promover um cessar-fogo imediato. Enquanto pressionam por um cessar-fogo em Gaza, todos os esforços devem ser feitos para evitar o derramamento da situação em Gaza para o Mar Vermelho e para a região mais ampla. Apelamos a todas as partes que exerçam moderação e evitem quaisquer ações que levem à escalada das tensões.

Devemos remover todos os obstáculos à expansão da assistência humanitária. Como o Secretário-Geral destacou, as pessoas em Gaza não estão morrendo apenas devido a bombardeios, mas também de fome e disseminação acelerada de doenças infecciosas, que estão ceifando mais vidas, especialmente as de crianças. As Resoluções 2712 e 2720 do Conselho de Segurança devem ser totalmente implementadas. E Israel deve cooperar plenamente para esse fim. Os obstáculos à assistência humanitária pelos cruzamentos de Rafah e Kerem Shalom devem ser removidos o mais rápido possível.

Além disso, os cruzamentos diretos de Israel para o Norte de Gaza também devem ser reabertos o mais rápido possível. A Resolução 2712 pede o estabelecimento de um mecanismo para proteger as organizações humanitárias. Deve haver acordos concretos para isso o mais rápido possível, para garantir como uma questão prioritária que hospitais e agências da ONU não se tornem alvos de operações militares.

A China apoia o trabalho da vice-secretária-geral, Sigrid Kaag, e aguarda seu relatório ao Conselho de Segurança sobre a implementação da Resolução 2720 e os obstáculos encontrados após suas comunicações com todas as partes. O Conselho de Segurança deve estar pronto para tomar mais medidas para garantir acesso seguro, rápido e sem impedimentos de assistência humanitária suficiente em Gaza.

A solução de dois Estados deve ser revitalizada. A solução de dois Estados é a única maneira viável de alcançar a paz para a Palestina e Israel, e também é um requisito solene como resultado da implementação das resoluções do Conselho de Segurança. Estamos profundamente preocupados com as declarações feitas pela liderança israelense na semana passada, rejeitando uma solução de dois Estados e negando o direito da Palestina à soberania. Isso não é aceitável. Qualquer discussão de um arranjo pós-guerra para Gaza que se desvie da solução de dois Estados equivale a construir uma casa sobre areia movediça.

O mais importante agora é impedir a erosão adicional dos fundamentos da solução de dois Estados, o que requer, antes de tudo, o fim do deslocamento forçado da população palestina em Gaza por Israel, o fim da expansão de assentamentos na Cisjordânia e o fim de buscas, prisões e ataques contra os palestinos. A China apela por esforços diplomáticos intensificados para convocar uma conferência internacional e lançar processos multilaterais significativos o mais rápido possível, a fim de revitalizar a perspectiva política para a solução de dois Estados. A soberania independente da Palestina deve ser um processo irreversível, e apoiamos, como primeiro passo desse processo, a adesão plena da Palestina às Nações Unidas o mais rápido possível.

Nas circunstâncias atuais, o Conselho de Segurança precisa enviar sinais claros e inequívocos reafirmando a urgência da solução de dois Estados como a única saída viável. Em novembro do ano passado, a China propôs um projeto de declaração presidencial sobre a solução de dois Estados ao Conselho de Segurança. O projeto de declaração presidencial proposto pela Rússia na semana passada também incluiu elementos importantes da solução de dois Estados. É lamentável que os projetos não tenham sido adotados. No entanto, isso não nos impedirá de continuar pressionand

