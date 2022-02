China defende "solução razoável" para questão ucraniana por meio de esforços diplomáticos

Apoie o 247

247 - Zhang Jun, representante permanente da China nas Nações Unidas, fez um discurso em uma reunião de emergência sobre a questão da Ucrânia realizada pelo Conselho de Segurança na noite desta segunda-feira (21), pedindo moderação a todas as partes envolvidas e uma solução razoável por meio de esforços diplomáticos, informa a Xinhua.

Zhang afirmou que a China tem seguido atentamente os últimos desenvolvimentos da situação na Ucrânia. A China expôs plenamente sua posição nas duas primeiras reuniões do Conselho de Segurança. Nas atuais circunstâncias, todas as partes envolvidas devem exercer moderação e abster-se de quaisquer ações que possam aumentar as tensões. A China saúda e encoraja todos os esforços para promover uma solução diplomática, apelando a todas as partes envolvidas para que continuem o diálogo e a consulta e busquem soluções razoáveis em resposta às preocupações de todos os envolvidos com base na igualdade e no respeito mútuo.

O desenvolvimento da situação na Ucrânia para o estado atual é o resultado de um conjunto de fatores complexos. A China sempre assumiu uma posição condizente com a sua relevância no assunto e defende que todos os países resolvam pacificamente as disputas internacionais, de acordo com os propósitos e princípios da Carta da ONU, concluiu.