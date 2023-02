China denuncia mais de 10 incursões de balões americanos em seu território em 1 ano

Tornou-se comum a incursão ilegal de balões americanos no espaço aéreo de outros países, segundo o porta-voz da chancelaria chinesa, Wang Wenbin edit

Sputnik - Os balões dos EUA sobrevoaram ilegalmente o território chinês por mais de dez vezes desde 1º de janeiro de 2022, informou o Ministério das Relações Exteriores do país asiático.

"Só no ano passado, balões aerostatáticos dos EUA sobrevoaram ilegalmente por mais de dez vezes o território da China", disse o porta-voz da chancelaria, Wang Wenbin, em entrevista à imprensa.

Tornou-se comum a incursão ilegal de balões americanos no espaço aéreo de outros países, destacou.

Em 11 de fevereiro, os militares americanos derrubaram um objeto não identificado no céu do Alasca, menos de uma semana depois que os EUA abateram um balão meteorológico que tinha entrado no espaço aéreo norte-americano arrastado pelas correntes de ar.

Segundo a narrativa norte-americana, o balão chinês realizava supostamente tarefas de espionagem, algo que Pequim negou com firmeza, enfatizando que o dispositivo era usado só para pesquisa cientifica.

