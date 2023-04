China denuncia que EUA são 'a maior ameaça à cibersegurança global'

Apoie o 247

Sputnik - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, durante sua conferência de imprensa diária nesta sexta-feira (7) denunciou Washington que, "em uma tentativa de manter sua hegemonia no ciberespaço", abusa deliberadamente da tecnologia para a vigilância cibernética e para o furto de segredos ao abrigo de "empresas de fachada".

Pela vigilância indiscriminada em outros países, incluindo seus aliados, os EUA estão prejudicando seriamente a soberania de outros países e a privacidade dos usuários da Internet em todo o mundo, observou Mao Ning.

Desse modo a diplomata comentou uma reportagem do The New York Times que indica que o governo dos EUA utilizou o programa informático de geolocalização da companhia israelita NSO Group, que figura na lista negra do Departamento de Comércio norte-americano, contra milhares de alvos no México.

Neste contexto, a funcionária chinesa destacou os duplos padrões dos EUA, que "ao mesmo tempo incrimina inocentes e reprime e sanciona empresas estrangeiras a pretexto da segurança nacional e dos direitos humanos sem qualquer prova".

Referindo-se ao recente escândalo, Mao Ning afirmou que isto "demonstra mais uma vez que o roubo de segredos por parte dos EUA é a maior ameaça à cibersegurança global".

"Os Estados Unidos devem refletir sobre sua prática, deter suas operações globais de pirataria, deixar de confundir a opinião pública com desinformação e deixar de tomar um caminho errado e perigoso", concluiu a porta-voz.

