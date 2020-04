China desbloqueia saída de Wuhan após 76 dias de isolamento

Agência Sputnik - As autoridades chinesas desbloquearam a saída de Wuhan, que se tornou o foco da epidemia de coronavírus e ficou isolada do mundo por 76 dias.

Desde 23 de janeiro, Wuhan estava praticamente isolada do mundo exterior devido ao surto de coronavírus, com a conexão de transporte com a cidade completamente suspensa, incluindo o metrô, ônibus, balsas, ônibus e transportes aquaviários, que não eram permitidos na cidade.

O aeroporto e as estações ferroviárias também não funcionaram e os moradores ficaram proibidos de deixar a cidade sem permissão especial.

A partir de 28 de março, a conexão ferroviária para entrar na cidade de Wuhan foi retomada, e a partir de 8 de abril também estará aberta para sair. e o serviço aéreo será parcialmente retomado.

Anteriormente, as autoridades da província de Hubei relataram que a quarentena está prevista para ser removida da cidade em 8 de abril. Os residentes de Wuhan poderão sair, desde que sejam saudáveis ​​e não representem uma ameaça a outros cidadãos.

