China destaca seu papel na busca da vacina contra Covid-19

247 - Liu Xiaoming, embaixador chinês no Reino Unido, disse em reunião com Richard Hatchett, diretor executivo da Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI) e sua equipe, que a China colabora ativamente na busca de soluções globais para a pandemia de Covid-19 e está ativa na pesquisa da vacina.

Os dois lados trocaram opiniões sobre o aprimoramento da cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento de vacinas, informa a Xinhua.

"Na pesquisa e desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, a China não apenas trabalhou duramente sozinha, mas também participou ativamente da cooperação internacional", disse Liu.

O lado chinês aprecia o trabalho que o CEPI tem feito para promover a cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento de vacinas e suas realizações até agora, e espera um intercâmbio e cooperação mais estreitos com o CEPI e uma contribuição mais positiva para salvaguardar a segurança e a saúde de pessoas de todos os países, disse Liu.

Um estudo de fase 2 de uma vacina candidata contra a Covid-19 realizado na China descobriu que a vacina é segura e induz uma resposta imune, de acordo com um novo estudo publicado na segunda-feira em uma revista médica, The Lancet.

Os resultados fornecem dados de um grupo maior de participantes que o estudo de fase 1, publicado em maio. O estudo de fase 1 envolveu 108 adultos saudáveis e demonstrou resultados promissores.

A China prometeu que, quando uma vacina contra a Covid-19 for desenvolvida e colocada em uso com sucesso na China, será compartilhada com o mundo como um bem público global para garantir a disponibilização e o custo acessível da vacina, especialmente nos países em desenvolvimento.

O CEPI é uma parceria global inovadora entre organizações públicas, privadas, filantrópicas e da sociedade civil, lançada em Davos em 2017.

Ele se concentra no desenvolvimento, licenciamento e fabricação de vacinas, apoiando os esforços de seus parceiros na descoberta e entrega de vacinas.

