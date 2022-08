China dispara mísseis em águas de Taiwan nos maiores exercícios militares da história

Apoie o 247

(Reuters) - A China enviou dezenas de aviões e disparou mísseis reais perto de Taiwan nesta quinta-feira em seus maiores exercícios no Estreito de Taiwan, um dia depois que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma viagem solidária à ilha autogovernada. .

As forças armadas da China confirmaram vários disparos de mísseis convencionais em águas ao largo de Taiwan como parte de exercícios planejados em seis zonas programadas até o meio-dia de domingo. Ele ativou mais de 100 aviões, incluindo caças e bombardeiros, e mais de 10 navios de guerra, disse a emissora estatal CCTV.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que enviou jatos para alertar 22 caças chineses que cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan em sua zona de defesa aérea, e disse que as tropas dispararam sinalizadores na quinta-feira para afastar quatro drones que voaram acima da área de suas ilhas Kinmen. ao largo da costa sudeste da China.

Ele disse que mísseis disparados pela China voaram alto na atmosfera e não constituíam ameaça a ela, respondendo à preocupação pública sobre se eles passaram sobre a ilha principal de Taiwan.

O Japão protestou que cinco mísseis pareceram pousar em sua zona econômica. "O conluio e a provocação EUA-Taiwan só vão empurrar Taiwan para o abismo do desastre, trazendo uma catástrofe para os compatriotas de Taiwan", disse um porta-voz do Ministério da Defesa chinês.

Respondendo aos exercícios chineses, a presidente Tsai Ing-wen disse que Taiwan não provocaria conflitos, mas defenderia firmemente sua soberania e segurança nacional.

"Taiwan nunca será derrubada por desafios", disse Tsai em uma mensagem de vídeo gravada ao povo de Taiwan.

"Somos calmos e não impetuosos, somos racionais e não provocativos, mas também seremos firmes e não fugiremos."

Taiwan disse que 11 mísseis balísticos chineses Dongfeng foram disparados em águas próximas - a primeira vez desde 1996 .

Autoridades de Taiwan disseram que os exercícios violaram as regras das Nações Unidas, invadiram seu espaço e ameaçaram a livre navegação aérea e marítima. É autogovernado desde 1949, quando os comunistas de Mao Zedong tomaram o poder em Pequim depois de derrotar os nacionalistas do Kuomintang (KMT) de Chiang Kai-shek em uma guerra civil, levando o governo liderado pelo KMT a recuar para a ilha.

A atividade militar seguiu-se à visita não anunciada de apoio de Pelosi a Taiwan, desafiando as advertências da China.

Antes do início oficial dos exercícios, navios da marinha chinesa e aeronaves militares cruzaram brevemente a linha mediana do Estreito de Taiwan várias vezes na quinta-feira, disse uma fonte taiwanesa informada sobre o assunto à Reuters.

Ao meio-dia, navios de guerra de ambos os lados permaneceram próximos, enquanto Taiwan também enviava jatos e sistemas de mísseis implantados para rastrear aeronaves chinesas que cruzavam a linha.

"Eles voaram para dentro e depois para fora, de novo e de novo. Eles continuam a nos assediar", disse a fonte taiwanesa.

A China, que há muito diz que se reserva o direito de tomar Taiwan à força, diz que suas diferenças com a ilha são um assunto interno.

Em Taiwan, a vida era em grande parte normal, apesar das preocupações de que Pequim pudesse disparar um míssil sobre a ilha principal, como a Coreia do Norte fez sobre a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, em 2017.

"Quando a China diz que quer anexar Taiwan à força, eles dizem isso há um bom tempo", disse Chen Ming-cheng, um corretor de imóveis de 38 anos. "Pelo meu entendimento pessoal, eles estão tentando desviar a raiva do público, a raiva de seu próprio povo, e transformá-la em Taiwan".

Taiwan disse que sites de seu Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores e do escritório presidencial foram atacados por hackers e alertaram para uma "guerra psicológica".

'CAMARADA PELOSI'

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chamou a visita de Pelosi a Taiwan de um ato "maníaco, irresponsável e altamente irracional", informou a emissora estatal CCTV.

Wang, falando em uma reunião de ministros das Relações Exteriores do Sudeste Asiático no Camboja, disse que a China tentou evitar a crise por meios diplomáticos, mas nunca deixaria seus interesses centrais serem feridos.

Excepcionalmente, os exercícios em seis áreas ao redor de Taiwan foram anunciados com um mapa localizador distribuído pela agência de notícias oficial da China Xinhua - um fator que, para alguns analistas, ilustrava o desempenho tanto para o público doméstico quanto para o estrangeiro.

Em Pequim, a segurança perto da Embaixada dos EUA era incomumente rígida, embora não houvesse sinais de protestos significativos.

"Acho que isso (a visita de Pelosi) é uma coisa boa", disse um homem de sobrenome Zhao em Pequim. "Isso nos dá a oportunidade de cercar Taiwan e, em seguida, usar essa oportunidade para tomar Taiwan à força. Acho que devemos agradecer ao camarada Pelosi."

Pelosi, a visitante norte-americana de mais alto nível em Taiwan em 25 anos, elogiou sua democracia e prometeu solidariedade americana durante sua breve escala. A raiva chinesa não pode impedir os líderes mundiais de viajar para lá, disse ela.

"Nossa delegação veio a Taiwan para deixar inequivocamente claro que não abandonaremos Taiwan", disse Pelosi à presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que Pequim suspeita de pressionar pela independência formal - uma linha vermelha para a China.

A China convocou o embaixador dos EUA em Pequim em protesto e interrompeu várias importações agrícolas de Taiwan.

Os Estados Unidos e os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete alertaram a China contra o uso da visita de Pelosi como pretexto para uma ação militar contra Taiwan.

"Estamos observando isso de perto. Continuamos pedindo aos chineses que não exagerem aqui. Não há razão para reagir da maneira que eles reagiram ou para aumentar as tensões", disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, à MSNBC.

Os Estados Unidos não têm relações diplomáticas oficiais com Taiwan, mas são obrigados pela lei americana a fornecer os meios para se defender. Taiwan rejeita as reivindicações de soberania da China, dizendo que apenas os próprios ilhéus podem decidir seu futuro.

