China divulga documento de posição sobre cooperação na ONU

Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da China divulgou nesta sexta-feira (22) o Documento sobre a Posição Chinesa de Cooperação na Organização das Nações Unidas.

Este ano marca o 50º aniversário da recuperação do assento legítimo da República Popular da China na ONU. O documento relata as contribuições do país para os trabalhos em diversos setores da instituição e apresenta as posições chinesas quanto às questões internacionais importantes como a defesa do multilateralismo, promoção do desenvolvimento global e união de esforços no combate à pandemia.

O texto aponta que a China sempre defende e pratica o multilateralismo e persiste na posição de que os assuntos internacionais devem ser tratados através de consultas conjuntas e que o destino do mundo deve ser decidido por todos os países. A China também se opõe firmemente ao unilateralismo, protecionismo e ações de bullying, assim como ao “multilateralismo falsificado”, à política de grupo e à formação de pequenos círculos de interesse, com o objetivo de levar o sistema de governança global rumo a um desenvolvimento mais justo e equitativo.

O documento destaca que o mundo deve persistir em priorizar o desenvolvimento, centralizar no povo, praticar a abrangência e benefício compartilhado, promover o desenvolvimento motivado pela inovação, concretizar a coexistência harmoniosa entre o ser humano e a natureza e seguir a orientação das ações, a fim de incentivar a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

