China divulga dossiê sobre participação de suas forças armadas em operações de manutenção de paz da ONU

A China divulgou na última sexta-feira (18), um dossiê, chamado de livro branco sobre a participação das forças armadas do país nas operações de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

247 - A China lançou um documento intitulado "Forças Armadas da China: 30 Anos de Operações de Manutenção de Paz da ONU". A publicação foi divulgada pelo Departamento de Comunicação do Conselho de Estado.

Servindo nas missões da ONU para a paz mundial, as forças armadas da China tornaram-se uma força chave nestas operações nas últimas três décadas, diz o texto.

As forças de paz chinesas deixaram suas pegadas em mais de 20 países e regiões, incluindo Camboja, República Democrática do Congo, Libéria, Sudão, Líbano, Chipre, Sudão do Sul, Mali e República Centro-Africana, informa a Xinhua.

Elas deram uma tremenda contribuição para facilitar a solução pacífica das disputas, salvaguardar a segurança e a estabilidade regionais e promover o desenvolvimento econômico e social nas nações anfitriãs, diz o livro branco.

A China implementou fielmente as promessas anunciadas em uma Cúpula da ONU para apoiar a manutenção da paz por meio de ações que incluem a criação de uma força de espera de manutenção de paz, o envio de mais tropas habilitadoras para as operações da ONU, ajudando a treinar as forças de paz estrangeiras e fornecendo ajuda militar gratuita à União Africana, segundo o documento.

As forças armadas da China também cooperaram na manutenção de paz com mais de 90 países e 10 organizações internacionais e regionais, diz o texto.

Contribuindo para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, a China continuará a desempenhar seu papel como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e a apoiar firmemente e participar das operações de manutenção de paz, de acordo com o livro branco.

O documento também inclui um cronograma das atividades das forças armadas chinesas nas operações de manutenção de paz da ONU.

